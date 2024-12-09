Вредное воздействие сахара на организм давно подтверждено исследованиями – он может способствовать развитию диабета, разрушению костей и другим заболеваниям. Чтобы снизить риски и сохранить здоровье, специалисты рекомендуют заменить его более полезными альтернативами. Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и нутрициолог Елена Коршун поделились своими советами в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам Шаповаленко, уменьшение сахара в рационе не означает отказ от сладкого. Она предложила несколько натуральных заменителей, которые сохраняют вкус, но менее вредны для здоровья. Среди них — сироп топинамбура, сироп агавы и кленовый сироп. Эти продукты обладают низким гликемическим индексом и богаты полезными веществами. Ещё одной альтернативой врач назвала урбеч — пасту из перемолотых семян и орехов. Этот продукт не только практически не содержит сахара, но и насыщает организм полиненасыщенными жирными кислотами, которые полезны для работы сердца и сосудов.

Вместо традиционных десертов Шаповаленко рекомендует употреблять сухофрукты. Они естественным образом сладкие и богаты клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения.

Елена Коршун, в свою очередь, обратила внимание на ягоды. По её мнению, это идеальный продукт для тех, кто хочет заменить сахар без потери вкусовых ощущений. Ягоды содержат природные сахара в сочетании с витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Они не только полезны, но и подходят для употребления в большом количестве.

Специалисты подчёркивают, что замена сахара на более здоровые продукты — важный шаг к укреплению здоровья и профилактике хронических заболеваний. Выбор таких альтернатив, как натуральные сиропы, сухофрукты или ягоды, позволяет сохранить сладкий вкус в рационе, не подвергая организм дополнительным нагрузкам.