Простудные заболевания окутаны множеством мифов и многие из них не имеют под собой научной основы. Врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово Алена Сергеева дала рекомендации, как правильно бороться с простудой и пояснила, какие стереотипы давно пора развенчать. Ее комментарии приводит издание «Комсомольская правда».

Специалист напомнила, что главной причиной простуд являются вирусы и микробы, а не мокрые ноги или воздействие сквозняков. Однако переохлаждение действительно может ослабить иммунитет, что повышает риск заражения при контакте с инфекцией. Важно понимать, что холод сам по себе не вызывает болезнь, но создает условия для ее развития.

Сергеева настоятельно советует родителям отказаться от народных методов лечения, таких как горчичники, банки или ингаляции над картошкой. Она отметила, что эти способы зачастую приносят больше вреда, чем пользы. Например, горчичники могут вызывать ожоги кожи, а неправильные ингаляции — ухудшение состояния дыхательных путей. Вместо этого можно использовать теплое питье, например, молоко с медом или чай с лимоном, если у ребенка нет аллергии. Эти напитки помогают увлажнить слизистую и снабдить организм витамином С, поддерживая иммунную систему.

Одним из ключевых факторов в борьбе с простудой остается создание комфортного микроклимата. Врач рекомендовала поддерживать температуру в помещении на уровне 20–22 градусов, а влажность — около 45–55%. Это поможет предотвратить пересыхание слизистых оболочек и облегчит дыхание. Особое внимание стоит уделить увлажнению воздуха и регулярному проветриванию.

Для снижения температуры тела у ребенка важно ориентироваться не только на показания термометра, но и на его самочувствие. Если состояние позволяет, лучше избегать избыточного использования жаропонижающих средств. При насморке врач посоветовала промывать нос солевыми растворами, которые помогают мягко очищать слизистую и устранять заложенность.

Сергеева также подчеркнула важность обильного питья во время болезни. Это помогает организму быстрее справляться с инфекцией, поддерживая оптимальный уровень гидратации. Простые и проверенные подходы к лечению, дополненные вниманием к микроклимату и адекватным питьевым режимом, гораздо эффективнее сомнительных народных методов.