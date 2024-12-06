На борту рейса Sichuan Airlines, следовавшего из Чэнду в Сямынь, произошел опасный инцидент – в салоне самолета взорвался пауэрбанк одного из пассажиров. Как видно на опубликованном видео, густые клубы дыма заполнили салон, вызвав панику среди пассажиров. Экипаж оперативно среагировал на чрезвычайную ситуацию, что позволило обойтись без пострадавших. Самолет был вынужден совершить незапланированную посадку в Гуйлине.

Предварительная причина взрыва связана с изменением давления в салоне, что могло повлиять на литиевую батарею устройства. Эксперты напоминают, что пауэрбанки относятся к категории опасных грузов и могут представлять угрозу в условиях полета. Это связано с возможным заводским браком или повреждениями корпуса устройства. Sichuan Airlines в своем заявлении на платформе Weibo подчеркнула, что благодаря профессиональным действиям экипажа безопасность пассажиров была сохранена. После посадки в Гуйлине пассажиров отправили в Сямынь резервным рейсом.

Использование неисправных или поврежденных аккумуляторов в полете связано с высоким риском. Эксперты рекомендуют проверять исправность устройств перед вылетом, избегать их зарядки во время взлета и посадки, а также пользоваться продукцией надежных брендов. Поврежденные пауэрбанки следует оставлять дома, чтобы избежать подобных ситуаций.

Подобные инциденты уже происходили ранее. В феврале самолет Airbus A320 авиакомпании Royal Air, выполнявший рейс из Катиклана в Шанхай, также был вынужден совершить экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания пауэрбанка. Тогда устройство загорелось во время зарядки iPad одного из пассажиров, что привело к трехчасовой задержке рейса.

Происшествия с литиевыми батареями подчеркивают важность соблюдения мер безопасности и тщательного контроля за использованием электроники на борту. Такие устройства остаются полезными, но требуют осторожного обращения, особенно в условиях полета.