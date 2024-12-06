Неправильный прикус оказывает влияние не только на состояние челюстно-лицевой области, но и на здоровье позвоночника и желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-ортодонт и гнатолог Елена Котунова в эфире программы «Доктор 24».

По словам специалиста, патологический прикус характеризуется неправильным положением и смыканием зубов. Одной из главных причин этой проблемы является генетика, определяющая особенности развития лицевого скелета. Если этот процесс нарушен, последствия могут затронуть осанку, вызвать боли в области позвоночника и общее мышечное напряжение.

Кроме того, неправильный прикус может привести к повышенной чувствительности зубов. Это происходит из-за нарушения эмали, особенно когда перегружены передние зубы. Постепенное истончение эмали может повлечь за собой заболевания пародонта, обнажение корней и в конечном итоге — выпадение зубов. Неправильное распределение нагрузки также провоцирует щелчки и хруст в челюстных суставах, что в запущенных случаях сопровождается мышечными болями и трудностями при открытии рта.

Нарушение жевательных функций, вызванное неправильным прикусом, влияет на работу пищеварительной системы. Из-за неполного пережевывания пищевой комок попадает в желудочно-кишечный тракт, что увеличивает риск гастрита и других заболеваний ЖКТ. Тестирование у пациентов с патологическим прикусом часто подтверждает эту связь.

Исправление прикуса оказывает положительное воздействие как на общее самочувствие, так и на внешний вид, устраняя функциональную асимметрию лица. Современные методы ортодонтического лечения предлагают различные варианты, включая установку брекет-систем и использование элайнеров. Брекеты позволяют точнее контролировать перемещение зубов, особенно в сложных случаях. Элайнеры, хотя и менее заметны, подходят не всем и могут уступать в эффективности.

Перед началом ортодонтического лечения необходимо провести санацию полости рта. Важно вылечить кариесы, пульпиты и другие заболевания, а в большинстве случаев потребуется удаление зубов мудрости. Средняя продолжительность лечения с использованием брекет-систем составляет от полутора до двух лет, подчеркнула Котунова.