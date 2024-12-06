В Москве планируют распространить систему биометрической оплаты на все виды общественного транспорта. Об этом сообщил министр правительства столицы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин на Веронском Евразийском экономическом форуме. Биометрия уже активно используется в московском метро, и теперь власти намерены внедрить эту технологию повсеместно, пишет “Коммерсантъ”.

Министр напомнил, что жители Москвы могут воспользоваться специальным приложением, в котором необходимо зарегистрировать свои биометрические данные, такие как фотография. После этого пассажиры смогут проходить через турникеты, не используя карты, наличные деньги или смартфон.

Система биометрической оплаты в московском метро была запущена в 2021 году и с тех пор получила широкое распространение. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, за три года пользователи совершили более 125 миллионов проходов с использованием этого способа оплаты. Ежедневно около 160 тысяч пассажиров пользуются биометрией для оплаты проезда.

Технология не только упрощает процесс оплаты, но и значительно снижает время прохода через турникеты, что особенно актуально для одного из самых загруженных транспортных узлов мира. В перспективе внедрение биометрии на все виды транспорта Москвы станет частью общей цифровизации городской инфраструктуры.

Глава Сбербанка Герман Греф также отметил, что к концу 2024 года объем транзакций в России, совершенных без использования банковских карт, достигнет 25%. Сбербанк планирует предоставить доступ к своей сети биометрической оплаты клиентам других банков, а Центробанк уже проводит пилотные проекты, позволяющие использовать счета различных финансовых учреждений для оплаты по биометрии.

Этот шаг не только укрепит позиции Москвы как одного из лидеров по внедрению умных технологий, но и откроет новые возможности для цифровой интеграции различных систем, делая городскую инфраструктуру более удобной и современной.