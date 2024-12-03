Большинство россиян предпочитают встречать Новый год в семейном кругу, о чём свидетельствуют результаты недавнего опроса. Согласно данным, 76,9% граждан планируют провести праздник дома с родными. Лишь 7,9% россиян собираются отметить торжество в компании друзей, а 8,4% планируют встретить 2025 год в одиночестве. Интересно, что треть опрошенных планируют отправиться в поездки: 21,7% по России и 12,7% за границу.

После боя курантов многие россияне собираются в путешествие. По данным сервиса OneTwoTrip, 41,9% респондентов уже определились с планами на новогодние каникулы. При этом российские направления остаются наиболее популярными: 60% выбравших отдых остановились на поездках внутри страны. Лидерами среди городов стали Сочи (10,3%), Москва (8,5%) и Санкт-Петербург (6,6%). Те, кто предпочитает тепло и экзотику, отправятся в Таиланд (7,4%), Турцию (4,4%) или Вьетнам (3,3%). Примерно 12,3% опрошенных пока не определились с выбором.

Однако не все россияне связывают каникулы с путешествиями. Четверть участников опроса (26,8%) признались, что ещё не строили планы на новогодние праздники. Некоторая часть граждан (15,8%) собирается посвятить свободное время прогулкам по родным городам, наслаждаясь их зимней атмосферой, а 11,9% предпочитают просто отдохнуть дома.

Таким образом, Новый год остаётся для россиян семейным праздником, однако растущий интерес к путешествиям свидетельствует о желании разнообразить зимние каникулы, сочетая традиции и новые впечатления.