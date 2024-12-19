Катаракта, хотя и считается болезнью пожилых, может развиваться и у молодых людей. Об этом рассказала офтальмолог и офтальмохирург, кандидат медицинских наук Армине Геворкян в интервью «Ленте.ру». Она подчеркнула, что ранние симптомы этого заболевания часто остаются незамеченными, что затрудняет своевременное начало лечения.

По словам врача, первыми признаками катаракты могут быть двоение в глазах, нечеткость изображения и появление необычных визуальных эффектов, таких как цветовые круги или «мушки». Пациенты также нередко жалуются на чувство тумана перед глазами и ухудшение зрения в условиях низкой освещённости, особенно в вечернее время. Помимо этого, болезнь может проявляться как повышенная чувствительность к свету и дискомфорт при выполнении точных работ, требующих концентрации и внимания.

Армине Геворкян отметила, что катаракта — это заболевание, при котором прозрачность хрусталика постепенно утрачивается, и вернуть её полностью невозможно. Тем не менее, своевременное обращение к врачу может помочь замедлить прогрессирование болезни и отсрочить хирургическое вмешательство. «Когда изменения становятся необратимыми, операция становится единственным выходом, но правильное лечение на ранних стадиях позволяет значительно улучшить качество жизни пациента», — добавила она.

Для профилактики катаракты врач советует соблюдать простые, но важные рекомендации. Во-первых, защита глаз от ультрафиолетовых лучей с помощью качественных солнцезащитных очков помогает уменьшить нагрузку на хрусталик. Во-вторых, необходимо уделять внимание гормональному фону, так как его нарушения могут ускорить развитие болезни. Полноценное питание, включающее продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, также способствует сохранению здоровья глаз.

Отказ от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, помогает снизить риск развития катаракты. Кроме того, регулярные визиты к офтальмологу хотя бы раз в год позволяют вовремя выявить даже минимальные изменения зрения. Геворкян подчёркивает, что диагностика на ранних стадиях является ключевым шагом в борьбе с болезнью.