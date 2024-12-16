В США жительница Северной Каролины обнаружила редкую жемчужину во время обеда в ресторане морепродуктов.

Инцидент произошел 10 декабря, когда Фреда Брайант из города Моррисвилл решила пообедать с дочерью после визита к врачу. Заказав устрицы, она почувствовала во рту что-то твердое.

«Я подумала, что у меня зуб выпал», — вспоминает женщина.

Однако вместо неприятной находки она обнаружила крупную белоснежную жемчужину. Сотрудники ресторана отметили, что подобные случаи встречаются крайне редко: вероятность найти жемчужину в устрице составляет один на десять тысяч.

Фреда решила сохранить находку, поместив её в изящную коробочку для украшений.

«Это моя жемчужина. Разве это не здорово?» — с гордостью заявила она.

Согласно данным портала Pearl-lang, стоимость такой жемчужины может составлять до 100 долларов (примерно 10 тысяч рублей). Найденная Фредой жемчужина стала не только необычным сувениром, но и счастливым моментом в её жизни.