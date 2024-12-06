В феврале 2023 года президент США Джо Байден неожиданно посетил Украину, что стало ключевым событием его европейского турне. Как сообщает The New York Times, во время визита американский лидер передвигался на поезде, специально организованном для максимальной секретности. Более того, чтобы избежать возможной угрозы, были задействованы два идентичных состава, следовавшие по разным маршрутам, что делало практически невозможным определить, в каком из них находился президент.

Белый дом долгое время отрицал планы Байдена на визит в Киев, чтобы обеспечить полную конфиденциальность мероприятия. Это решение было вызвано особыми мерами безопасности, ведь посещение Украины происходило на фоне напряжённой геополитической ситуации и продолжающегося вооружённого конфликта.

Визит президента США вызвал широкий резонанс как в международных кругах, так и в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала приезд Байдена как «возвращение на место преступления», подчеркнув символичность даты визита — накануне годовщины событий на Майдане. По её словам, приезд американского лидера в Киев свидетельствует о роли США в тех исторических событиях.