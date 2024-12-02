Ученые Школы наук о питании раскрыли неожиданные связи между диетическими привычками и риском развития ревматоидного артрита. По данным исследования, опубликованного в журнале Nutrients, умеренное употребление алкоголя может снижать риск заболевания, тогда как частое употребление чая и кофе, напротив, связано с его повышением.

Анализ охватил результаты 30 научных работ, проведенных за последние 24 года. В выборку вошли данные более 10 тысяч пациентов, страдающих ревматоидным артритом. Ученые систематически изучили влияние 32 категорий продуктов питания на воспалительные процессы и иммунную регуляцию, которые лежат в основе этого аутоиммунного заболевания.

Выводы показали, что определенные продукты оказывают защитное воздействие. Например, жирная рыба, богатая омега-3 кислотами, и витамин D помогают снижать воспаление и укреплять иммунитет. Умеренное употребление алкоголя, эквивалентное одной пинте пива или бокалу вина в неделю, также ассоциируется со снижением риска на 4% за каждые дополнительные две порции. Однако ученые предупреждают: положительный эффект алкоголя исчезает при превышении уровня 7,5 единиц в неделю, а чрезмерное употребление может даже навредить.

В то же время чашка чая ежедневно увеличивает риск заболевания на 4%. Связь между кофе и ревматоидным артритом оказалась менее значительной, но все же требующей внимания. По мнению исследователей, эти напитки могут оказывать влияние на иммунные процессы, однако механизмы такого взаимодействия пока не изучены.

Авторы подчеркивают, что диета играет ключевую роль в профилактике ревматоидного артрита, особенно у людей с предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям. Увеличение в рационе доли полезных продуктов, таких как жирная рыба, фрукты, овощи, злаки и витамин D, способно снизить вероятность развития заболевания. Они также призывают учитывать индивидуальные особенности организма при формировании рациона.

Эти результаты открывают новые горизонты в профилактике аутоиммунных заболеваний, демонстрируя, как повседневные привычки могут оказывать значительное влияние на здоровье.