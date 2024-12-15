Американский психолог и специалист по сну Кэтрин Холл предупреждает: яркий холодный свет и мигание гирлянд перед сном могут серьезно нарушать циркадные ритмы.

Как сообщает New York Post, синий свет, который излучают гирлянды и электронные устройства, подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за регулирование сна.

Почему синий свет вреден перед сном?

Короткая длина волны синего света и его высокая энергия увеличивают бдительность, что полезно днем, но мешает расслаблению вечером. Если не избегать такого света перед сном, организм не сможет подготовиться к полноценному ночному отдыху.

Рекомендации эксперта для качественного сна:

Выключайте гирлянды заранее. Специалист советует отключать их за 2–3 часа до отхода ко сну. Используйте теплый свет. Красный, желтый или белый с теплым подтоном свет не подавляет выработку мелатонина и способствует расслаблению. Избегайте мигающих огней. Пульсирующий свет вызывает зрительную стимуляцию, затрудняя процесс засыпания.

Ранее ученые подтвердили, что хороший сон помогает избежать старческой слабости и поддерживает здоровье в зрелом возрасте. Чтобы обеспечить себе качественный отдых, достаточно внести небольшие изменения в освещение вашего дома.