Невролог из США Байбин Чен рассказал о пяти простых тестах, которые могут помочь заподозрить когнитивные нарушения, включая ранние признаки деменции. Эти упражнения не требуют сложного оборудования и доступны для выполнения в домашних условиях. Ранняя диагностика дает возможность замедлить развитие заболеваний за счет своевременного лечения.

Первый тест связан с координацией. Нужно стоять на одной ноге в течение 30 секунд. Если возникают трудности, это может указывать на нарушения в мозге, которые контролируют равновесие и движение. Проблемы с равновесием часто предшествуют развитию деменции и повышают риск падений.

Тест на обоняние также имеет диагностическую ценность. Потеря способности различать запахи может быть ранним сигналом нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера. Исследования показали, что трудности с распознаванием запахов у людей старше 57 лет могут предвещать развитие деменции в течение пяти лет.

Еще одним важным инструментом является тест с рисованием часов. Нужно нарисовать круг, отметить циферблат и указать стрелками определенное время. Ошибки в расположении стрелок или форме круга могут свидетельствовать о нарушениях исполнительной функции, которая страдает одной из первых при когнитивных сбоях.

Тест на походку с двойной задачей проверяет способность мозга выполнять несколько действий одновременно. Например, нужно идти и параллельно считать числа. Если координация движений и концентрация нарушаются, это может указывать на снижение когнитивных функций.

Последний тест направлен на оценку беглости речи. Нужно за минуту назвать как можно больше слов из одной категории, например, животных. Если возникают сложности, это может свидетельствовать о поражении височных долей мозга, характерном для болезни Альцгеймера или других видов деменции.

Эти тесты не заменяют полноценной диагностики, но могут служить поводом для обращения к врачу. Специалисты рекомендуют своевременно проводить обследования, чтобы при необходимости начать лечение на ранней стадии.