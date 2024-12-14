В зимний период, когда организм особенно нуждается в поддержке, эксперты рекомендуют обратить внимание на три доступных и полезных фрукта — гранат, хурму и мандарины. Их регулярное употребление помогает укрепить здоровье, поддерживать хорошее самочувствие и справляться с сезонными недугами, сообщает портал Planet Today.

Гранат называют настоящим кладезем витамина C, который укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с простудными заболеваниями и защищает стенки кровеносных сосудов. В этом фрукте также содержится никотиновая кислота, играющая важную роль в защите глаз от перенапряжения. Для тех, кто зимой испытывает значительные зрительные нагрузки, гранат станет особенно полезным дополнением к рациону.

Хурма, благодаря своему насыщенному составу, помогает справляться с зимней хандрой и поддерживать здоровье нервной системы. Йод, содержащийся в этом фрукте, необходим для нормальной работы щитовидной железы и центральной нервной системы, а бета-каротин способствует укреплению зрения. Кроме того, хурма положительно влияет на артериальное давление, помогая его нормализовать.

Мандарины известны своими свойствами активизировать обмен веществ. Они способствуют сжиганию жиров, что делает их особенно полезными для тех, кто стремится контролировать вес в зимний сезон. Эти цитрусовые не только помогают улучшить метаболизм, но и заряжают энергией, благодаря высокому содержанию витаминов и полезных кислот.