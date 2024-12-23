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Запах тела – уникальная характеристика каждого человека, формируемая обменом веществ, гормонами и питанием. Этот индивидуальный аромат несет информацию о возрасте, поле и состоянии здоровья. У младенцев, например, запах часто вызывает умиление, что связано с выделением гексадеканала. Это вещество блокирует агрессию у мужчин, но может провоцировать ее у женщин, помогая матерям защищать детей, а отцам избегать конфликтов. Об этом пишут “Пруфы.ру”.

С возрастом у людей появляется специфический старческий запах, вызванный веществом 2-ноненаль. Оно выделяется у людей старше 40 лет из-за окисления жирных кислот в кожном сале. Этот процесс усиливается из-за ослабления антиоксидантной защиты кожи. Запах 2-ноненаля отличается характерными нотами старой помады и свечного воска и не является признаком плохой гигиены, так как его сложно удалить обычными средствами.

Для борьбы с этим явлением специалисты рекомендуют поддерживать физическую активность, включать в рацион больше овощей и фруктов, носить одежду из натуральных тканей и защищать кожу от ультрафиолета. Косметика с танинами, экстрактами зеленого чая или витаминами C и E помогает нейтрализовать запах. Особое внимание стоит уделять стирке одежды – для удаления органических соединений может потребоваться высокая температура и специальные моющие средства.

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