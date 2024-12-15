Высокий уровень сахара в крови может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, включая инфаркты, инсульты и развитие хронических заболеваний. Как сообщает портал Pronews.gr со ссылкой на исследование, каждый десятый житель Великобритании старше 40 лет страдает диабетом, что во многом связано с неправильным питанием. Многие люди употребляют продукты, которые провоцируют резкие скачки сахара в крови, часто даже не подозревая об их вреде.

Среди продуктов, вызывающих сильное повышение уровня глюкозы, специалисты выделяют картофель, виноград, сухофрукты, фруктовые соки и суши. Хотя некоторые из них считаются полезными, их чрезмерное употребление может негативно сказаться на состоянии организма. Эксперты также обращают внимание, что привычка есть фрукты большими порциями, хотя и редко, вредит не меньше, чем злоупотребление сладкими десертами.

Для контроля уровня сахара в крови врачи советуют включать в рацион продукты с низким гликемическим индексом, которые помогают поддерживать стабильность. К ним относятся брокколи, чечевица, цитрусовые, несладкие йогурты, яйца, морепродукты и квашеная капуста. Эти продукты не только способствуют нормализации обмена веществ, но и помогают снизить риск развития сахарного диабета и его осложнений.

Особое внимание специалисты уделяют завтраку, подчеркивая его важность в поддержании стабильного уровня сахара на протяжении дня. Лучшим выбором станут продукты, богатые белками, сложными углеводами и полезными жирами, такие как овсянка, авокадо и какао. Исследования показывают, что флавоноиды, содержащиеся в какао, помогают улучшить чувствительность к инсулину, способствуя эффективному регулированию уровня глюкозы.

Эксперты напоминают, что ключ к здоровому уровню сахара в крови — это умеренность. Даже полезные продукты могут навредить, если их потреблять в избыточных количествах. Контроль рациона, уменьшение количества сахара, жиров и соли в пище, а также регулярное употребление овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки помогут избежать резких скачков глюкозы и сохранить здоровье.