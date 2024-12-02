Регулярная физическая активность может существенно продлить жизнь, особенно для людей старше 40 лет. Такие выводы были сделаны учеными, чьи исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine. Согласно данным, активные люди живут в среднем на пять лет дольше своих менее подвижных ровесников. Если бы все американцы достигли уровня физической активности самых подвижных 25% населения, ожидаемая продолжительность жизни могла бы вырасти еще больше.

Особенность данного исследования заключается в том, что оно основывалось не на опросах, а на объективных данных, полученных с помощью акселерометров. Это позволило более точно оценить уровень физической активности участников. Выяснилось, что у тех, кто ведет активный образ жизни, риск преждевременной смерти снижен на 73% по сравнению с малоподвижными людьми.

Профессор Леннерт Веерман отметил, что наибольшие преимущества физической активности наблюдаются у тех, кто раньше вел преимущественно сидячий образ жизни. Даже такие простые изменения, как часовая прогулка, могут увеличить продолжительность жизни на шесть часов. Малоподвижные взрослые, которые увеличивают свою активность до уровня самых подвижных, могут прожить в среднем на 11 лет дольше.

Кроме того, физическая активность снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и некоторых видов рака. Это особенно важно для компенсации рисков, связанных с другими факторами, такими как курение. Исследователи подчеркивают, что даже небольшие шаги в сторону повышения активности могут существенно улучшить качество и продолжительность жизни.