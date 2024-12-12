Похмелье, сопровождающееся неприятными симптомами, такими как головная боль, слабость, тошнота и жажда, является следствием сложного воздействия алкоголя на организм. Об этом рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная в интервью «Ленте.ру». Специалист подробно объяснила, как справиться с этим состоянием и избежать ошибок, усугубляющих ситуацию.

Одной из главных причин похмелья врач назвала обезвоживание и нарушение электролитного баланса. Алкоголь выводит из организма жидкость и важные соли, а также способствует образованию токсичного вещества — ацетальдегида, которое вызывает отравление. Для облегчения состояния Калюжная рекомендует в первую очередь восстановить водный баланс. Лучшим выбором станут растворы электролитов, такие как «Регидрон», либо минеральная вода. Это поможет организму быстрее избавиться от токсинов и восстановить нормальное функционирование клеток.

Не менее важен завтрак после употребления алкоголя. Врач советует выбирать легкую и питательную пищу, которая поддержит уровень сахара в крови. Например, можно остановить выбор на каше, овощном супе, вареном яйце или банане. От употребления жирных и тяжелых блюд лучше отказаться, так как они создают дополнительную нагрузку на печень и желудок.

Следующим шагом на пути к восстановлению являются витамины B6 и C. Они играют важную роль в поддержании работы печени, которая активно перерабатывает алкоголь и его метаболиты. Кроме того, полезны препараты на основе расторопши или янтарной кислоты — они эффективно способствуют регенерации клеток печени.

Что касается народных методов, Калюжная рекомендует относиться к ним с осторожностью. Например, употребление спиртного «для поправки» не только не улучшит состояние, но и усугубит интоксикацию, увеличив нагрузку на сердце. Также врач предостерегает от посещения бани или сауны, так как перегрев может привести к повышению давления и другим осложнениям для сердечно-сосудистой системы.

Особое внимание необходимо уделить серьезным симптомам, таким как сильная рвота, интенсивная головная боль, учащенный пульс или потеря сознания. При их появлении специалист настоятельно рекомендует немедленно обратиться за медицинской помощью, так как это может указывать на тяжелую алкогольную интоксикацию.