К Новому году Rutube порадует зрителей праздничным музыкальным фильмом «Новогодний экспресс», главные роли в котором исполнили Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян.

Съёмки картины прошли в кинопарке «Москино».

Сюжет: погоня за чудом

Фильм рассказывает историю Вити (Ефим Петрунин), который тайно проникает на поезд, чтобы провести Новый год с семьёй. Однако начальник поезда (Иван Охлобыстин), неуклонно соблюдающий правила, пытается поймать безбилетного пассажира и высадить его. Добрая проводница (Анна Хилькевич), верящая в чудеса, помогает Вите скрыться и осуществить свою мечту.

Зрителей ждут юмор, музыка и отсылки к советскому фильму «Поезд едет на восток», что добавляет картине ностальгической атмосферы.

Звёздный состав

Режиссёром фильма выступил Эльдар Шарифф. В «Новогоднем экспрессе» также снялись:

Олег Газманов,

Екатерина Моргунова,

Наташа Медведева,

группа «Зверобой»,

Radio Tapok,

Юлия Сулес,

Джанго,

Юта.

«Новогодний экспресс» обещает стать идеальным фильмом для всей семьи, объединяя захватывающий сюжет, музыкальные номера и праздничное настроение. Он станет доступен на Rutube специально для новогодних праздников.