К Новому году Rutube порадует зрителей праздничным музыкальным фильмом «Новогодний экспресс», главные роли в котором исполнили Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян.
Съёмки картины прошли в кинопарке «Москино».
Сюжет: погоня за чудом
Фильм рассказывает историю Вити (Ефим Петрунин), который тайно проникает на поезд, чтобы провести Новый год с семьёй. Однако начальник поезда (Иван Охлобыстин), неуклонно соблюдающий правила, пытается поймать безбилетного пассажира и высадить его. Добрая проводница (Анна Хилькевич), верящая в чудеса, помогает Вите скрыться и осуществить свою мечту.
Зрителей ждут юмор, музыка и отсылки к советскому фильму «Поезд едет на восток», что добавляет картине ностальгической атмосферы.
Звёздный состав
Режиссёром фильма выступил Эльдар Шарифф. В «Новогоднем экспрессе» также снялись:
- Олег Газманов,
- Екатерина Моргунова,
- Наташа Медведева,
- группа «Зверобой»,
- Radio Tapok,
- Юлия Сулес,
- Джанго,
- Юта.
«Новогодний экспресс» обещает стать идеальным фильмом для всей семьи, объединяя захватывающий сюжет, музыкальные номера и праздничное настроение. Он станет доступен на Rutube специально для новогодних праздников.