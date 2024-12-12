В России наблюдается снижение уровня табакокурения и активная борьба с алкоголизмом, что стало результатом мер по популяризации здорового образа жизни. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на Всероссийском форуме по общественному здоровью, отметил важность этих усилий для снижения уровня смертности в регионах.

По словам министра, за последние шесть лет доля курящих россиян старше 15 лет сократилась с 24,2% до 18,6%. Это значительное достижение, обусловленное активной профилактикой и развитием программ, направленных на отказ от вредных привычек. Мурашко подчеркнул, что успешное снижение уровня курения свидетельствует о правильной стратегии в области общественного здоровья.

Еще одним приоритетом ведомства является борьба с употреблением алкоголя. Министр отметил четкую зависимость между уровнем потребления спиртного и показателями смертности в регионах. По его словам, уменьшение злоупотребления алкоголем может стать ключевым фактором в предотвращении преждевременных смертей.

Кроме того, в 2024 году доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, выросла до 9,7%, что на 0,6% выше, чем годом ранее. Этот показатель включает в себя регулярные занятия спортом, отказ от вредных привычек и соблюдение сбалансированного питания. Мурашко особо отметил значимость примера медицинских специалистов, чей личный отказ от вредных привычек может мотивировать пациентов к переходу на ЗОЖ.

По данным Минздрава, продолжается реализация инициатив, направленных на укрепление здоровья населения, включая образовательные программы, доступные спортивные активности и кампании против алкоголя и табака. Эти меры являются частью стратегии по повышению продолжительности и качества жизни россиян.