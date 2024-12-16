Учёные из Университета Монреаля (CRCHUM) изучили влияние эндоканнабиноидов на мозг и сделали открытие, которое может изменить подход к лечению ожирения.

Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, как модуляция определённых ферментов может контролировать аппетит и массу тела.

Фермент ABHD6 и его роль

В мозге фермент ABHD6 разрушает ключевую молекулу эндоканнабиноидов — 2-арахидоноилглицерин (2-AG).

Предыдущие исследования 2016 года показали, что ингибирование ABHD6 в организме снижает массу тела и защищает от диабета. Однако команда профессора Стефани Фултон сосредоточилась на роли этого фермента именно в мозге.

Учёные обнаружили, что у мышей, у которых ген ABHD6 был удалён в прилежащем ядре мозга — области, связанной с регуляцией вознаграждения за еду и физическую активность, — снизилась мотивация к приёму пищи и возрос интерес к физической активности. Эти мыши чаще использовали беговое колесо и демонстрировали меньшую склонность к ожирению, чем контрольная группа.

Влияние ингибирования ABHD6

Когда исследователи ввели ингибитор ABHD6 в мозг мышей, это позволило полностью защитить их от набора веса на диете с высоким содержанием жиров. Интересно, что в зависимости от области мозга, где ингибируется фермент, эффекты могут быть разными.

Например, в гипоталамусе блокировка ABHD6, напротив, приводит к устойчивости к потере веса.

Однако важно, что мыши с ингибированным ABHD6 не проявляли признаков тревоги или депрессии. Это отличается от прошлых попыток использовать каннабиноидные рецепторы для лечения ожирения, которые вызывали серьёзные побочные эффекты, такие как депрессия и суицидальные мысли.

Результаты исследования показывают, что воздействие на определённые нейронные пути мозга может стать ключом к борьбе с ожирением и метаболическими нарушениями, такими как диабет 2 типа. Тем не менее, учёные подчёркивают, что требуется больше данных, чтобы понять, будут ли эти механизмы работать у людей так же, как у мышей.

Исследование является важным шагом к созданию безопасных и эффективных методов лечения ожирения, лишённых побочных эффектов, наблюдавшихся у предыдущих препаратов. Работа команды Фултон продолжает открывать новые горизонты в изучении нейробиологии и метаболизма.