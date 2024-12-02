Россияне активно готовятся к новогодним каникулам, и южные регионы страны традиционно привлекают туристов. В этом году количество ранних бронирований туров в Крыму выросло почти вдвое. Если в прошлом году на полуостров приезжали 19% туристов, то сейчас эта цифра достигла 40%.

Крым, благодаря своему мягкому климату и развитой инфраструктуре, остается одним из главных направлений для зимнего отдыха. По словам министра курортов и туризма Сергея Ганзия, регион готов предложить круглогодичные санаторные программы, экскурсионные туры и винные маршруты. В этом году власти республики запустили акцию «Новый год в Крыму как дома», которая включает мероприятия в отелях, музеях и театрах. Среди новинок — предновогодние поезда, которые будут встречать оркестры Дедов Морозов.

Южный берег Крыма остается самым востребованным направлением. Туристы смогут увидеть заснеженные вершины Чатыр-Дага, посетить винзавод «Массандра» и прогуляться по новогодней Ялте. Кроме того, популярностью пользуются поездки в Севастополь с его историческими достопримечательностями и Долину привидений. Цены на туры начинаются от 23 тысяч рублей.

Сочи предлагает туристам уникальное сочетание морского воздуха и горнолыжных развлечений. Праздничные мероприятия включают семейные программы в Сочи Парке, экскурсии по Олимпийскому парку и катание на канатной дороге до вершины Роза Пик. Для любителей истории предусмотрено посещение дачи Сталина. Стоимость новогоднего тура в Сочи стартует от 19 тысяч рублей.

Курорты Кавказских Минеральных Вод делают акцент на здоровье. Санатории Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска предлагают лечебные процедуры на основе местных минеральных источников. В праздничные дни туристам предлагают программы с дегустацией национальной кухни, экскурсиями по горным тропам и купанием в термальных источниках. Цены на такие туры начинаются от 60 тысяч рублей.

Москвичи, которые предпочитают провести праздники в столице, смогут насладиться разнообразными культурными событиями. По данным опросов, Москва признана лучшим городом для празднования Нового года благодаря насыщенной программе и праздничной атмосфере.