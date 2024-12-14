В ночь на 21 ноября российские Вооруженные силы впервые применили баллистическую ракету “Орешник” в неядерном исполнении. Целью удара стал стратегический объект на территории Украины — завод “Южмаш” в Днепропетровске. Этот шаг вызвал немедленную реакцию российского президента Владимира Путина, который отметил уникальность и высокий боевой потенциал нового оружия, подчеркнув, что ему пока нет аналогов в мире.

Западные спецслужбы, в частности НАТО, мгновенно сосредоточились на сборе информации о российской ракете. По данным журналистов издания “МК”, испытание “Орешника” стало ключевым эпизодом в противостоянии России и стран Запада на фоне продолжающегося конфликта. Сообщается, что альянс ожидал повторного использования ракеты утром 13 декабря в ходе крупной российской атаки на объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины. Предполагается, что Киев мог получить приказ нанести удары ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, чтобы спровоцировать ответное применение “Орешника”.

Однако, несмотря на массированную атаку, в которой российские войска задействовали более 100 ракет различных типов, “Орешник” в этот раз не использовался. Такой исход, по мнению экспертов, стал частью стратегической игры Москвы, где ракета выполняла роль своеобразной приманки.

Аналитики считают, что действия России стали демонстрацией тактического превосходства в стратегическом планировании. “На Украине развернулось настоящее стратегическое сражение между высшими штабами США и России. И на этот раз российская сторона оказалась на шаг впереди, искусно сыграв на ожиданиях Запада, которые так и не оправдались”, — пишут авторы материала.

Сообщается, что западные аналитики опасались не только потенциала “Орешника”, но и его влияния на баланс сил в регионе. В свою очередь, Москва, согласно оценкам экспертов, использовала ажиотаж вокруг ракеты, чтобы усилить психологическое давление на противника и продемонстрировать готовность к дальнейшему развитию ситуации.

Ситуация с “Орешником” подчеркивает напряженность текущего противостояния между Россией и НАТО. В то же время, как отмечают аналитики, эти события показывают, что Москва ведет игру не только на военном, но и на информационно-стратегическом поле, искусно управляя ожиданиями и ресурсами своих оппонентов.