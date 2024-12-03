Недавнее заявление ученых развенчало миф о том, что чернобыльские лягушки обладают уникальной устойчивостью к радиации. Специалисты, опрошенные РБК, объяснили, что эти земноводные ничем не отличаются от своих сородичей, живущих вдали от зон радиоактивного заражения.

Директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров подчеркнул, что представления о какой-либо «неуязвимости» чернобыльских лягушек перед радиацией не имеют научного обоснования. По его словам, если бы этих животных поместили в зону прямого действия реактора, их организм пострадал бы от ионизирующего излучения так же, как и любой другой вид.

Инженер-физик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский добавил, что радиация оказывает различное воздействие на разные организмы, но это не говорит о полной безопасности или о том, что определенные виды животных нашли способ противостоять воздействию облучения. Он также отметил, что ожидать появления «волшебных средств», способных нейтрализовать радиацию, не стоит.

6 ноября международная группа исследователей опубликовала результаты своих наблюдений, которые подтвердили отсутствие у чернобыльских древесных лягушек признаков хронических повреждений, вызванных радиацией. Исследование показало, что нынешние уровни ионизирующего излучения в зоне отчуждения недостаточны для влияния на такие параметры, как возраст животных, длина теломер (маркеры старения) или уровень гормона стресса кортикостерона.

Эксперты подчеркивают важность развенчания подобных мифов. «Не стоит искать в природе ответы на все сложные вопросы, связанные с радиацией», — заключил Ожаровский. Чернобыльские лягушки, хотя и продолжают вызывать интерес у ученых, не обладают какими-либо сверхъестественными способностями к выживанию в условиях радиационного воздействия.