Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в очередной раз оказалась в центре международного скандала во время визита в Китай. Ее заявления в адрес Пекина вызвали острую реакцию со стороны китайских властей и привели к напряженной ситуации на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

Бербок обвинила Китай в якобы поддержке России, заявив, что Пекин оказывает помощь Москве в виде поставок беспилотников и оружия. Она также отметила, что Китай наносит ущерб основным интересам Европы. Эти обвинения прозвучали без предоставления доказательств, что вызвало заметное недовольство китайской стороны. В ответ Ван И подчеркнул, что различия между странами не должны становиться препятствием для сотрудничества и напомнил о важности уважения в международных отношениях.

Ситуация накалилась, когда Бербок начала говорить о конфликте на Украине. По данным издания Handelsblatt, в этот момент сотрудники службы безопасности вывели из помещения немецких журналистов, не дав им завершить освещение выступления. Этот инцидент вызвал критику как со стороны СМИ, так и представителей общественности, усугубив общий негативный фон визита.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что сотрудничество с Россией основывается на принципах дружбы и взаимной выгоды. Он заявил, что Пекин и Москва совместно работают над укреплением стабильности в мире, подчеркивая независимую позицию Китая в международной политике.

Не осталась в стороне и Россия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Бербок о необходимости предоставления дальнобойного оружия Украине. Захарова назвала немецкого политика «оголтелой ксенофобкой» и отметила, что подобные высказывания только усиливают напряженность в международных отношениях.

Скандал с участием Бербок еще раз продемонстрировал сложность диалога между ключевыми мировыми игроками и актуальность темы уважения к национальным интересам в условиях глобальной политической нестабильности.