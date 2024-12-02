Елена Малышева в очередном выпуске программы «Жить здорово!» затронула важную тему возрастных изменений в организме и назвала ключевые периоды старения. По словам телеведущей, первый рубеж человек проходит в 44 года, а второй — в 60 лет. Эксперты программы подробно рассказали о физиологических изменениях, происходящих в эти периоды, и дали рекомендации, как поддерживать здоровье.

Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что после 60 лет заметно снижается количество лимфоцитов, отвечающих за иммунную защиту. Это приводит к ухудшению выработки антител, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Для укрепления защитных сил организма врачи рекомендуют проходить вакцинацию и регулярные профилактические осмотры. Особое внимание следует уделять диспансеризации, которая помогает выявить риски заболеваний на ранних стадиях.

Офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что с возрастом ухудшается работа поджелудочной железы, что провоцирует повышение уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность развития атеросклероза, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Для минимизации этих рисков важно контролировать уровень сахара, соблюдать диету и уделять внимание физической активности.

Герман Гандельман, специалист в области нефрологии, подчеркнул, что после 60 лет снижается фильтрационная способность почек. Это делает необходимым ежегодное обследование, включающее анализы на уровень мочевины и креатинина. Контроль за давлением и уровнем сахара также является важной мерой для сохранения здоровья почек.

Эксперты пришли к выводу, что в возрасте старше 60 лет регулярный медицинский контроль, правильное питание и поддержание физической активности становятся главными инструментами в борьбе с возрастными изменениями. Эти меры помогут улучшить качество жизни и предотвратить развитие серьезных заболеваний.