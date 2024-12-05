Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил обеспокоенность растущим влиянием гаджетов на детей. Он отметил, что привычка родителей давать ребёнку планшет или смартфон, чтобы отвлечь его, может приводить к серьёзным последствиям для психического здоровья ребёнка и его способности к общению. С этим заявлением министр выступил на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.

Кравцов подчеркнул, что подобная практика особенно распространена в мегаполисах. Родители, посещая с детьми кафе или рестораны, часто передают им гаджеты, чтобы те «не мешали». Однако такое решение лишает ребёнка живого общения, что со временем может вызывать эмоциональную отстранённость, агрессию или проблемы с социализацией. Министр задал риторический вопрос: «Почему потом родители удивляются, что ребёнок плачет или не хочет слушать?»

Зависимость от экранов становится острой проблемой, которую необходимо решать как на уровне семьи, так и системы образования. По мнению экспертов, чрезмерное время, проведённое за экранами, не только ухудшает коммуникативные навыки детей, но и оказывает влияние на их физическое здоровье. Среди наиболее распространённых последствий — ухудшение зрения, нарушения осанки, набор лишнего веса и даже задержки в когнитивном развитии.

Всемирная организация здравоохранения ранее классифицировала радиоизлучение от электронных устройств как потенциально канцерогенное, что усиливает необходимость ограничивать время взаимодействия детей с гаджетами. Специалисты советуют родителям до трёх лет вообще избегать использования электронных устройств, а для детей старшего возраста вводить строгие временные рамки — не более одного-двух часов в день.

Родителям также рекомендуется активно участвовать в выборе контента, который ребёнок потребляет. Совместный просмотр образовательных программ или развивающих видео может стать не только альтернативой бесполезному «залипанию», но и способом укрепить семейные связи. Кравцов добавил, что современным семьям стоит сосредоточиться на общении с детьми, что станет важным шагом к их гармоничному развитию.