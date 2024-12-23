Ученые из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) под руководством профессора Чо Кван Хена разработали уникальную технологию, которая может изменить подход к лечению онкологических заболеваний. Исследователи смогли обнаружить молекулярные механизмы, позволяющие преобразовать раковые клетки в состояния, схожие с нормальными. Результаты их работы опубликованы в журнале Advanced Science.

На сегодняшний день традиционные методы лечения рака, такие как химиотерапия и облучение, фокусируются на уничтожении раковых клеток. Однако эти подходы нередко сопровождаются побочными эффектами: повреждением здоровых тканей, устойчивостью опухолей к лечению и риском рецидива. Ученые KAIST решили подойти к проблеме иначе, изучая, как обычные клетки толстой кишки превращаются в раковые и как этот процесс можно обратить.

Для достижения цели исследователи создали цифровую модель генной сети, управляющей процессами дифференциации клеток. Используя эту модель, они выявили ключевые молекулярные элементы, играющие роль своеобразных «переключателей». Активируя эти механизмы, ученые добились преобразования опухолевых клеток обратно в нормальное состояние. В отличие от традиционного лечения, новый подход не направлен на уничтожение рака, а позволяет организму самому восстанавливать баланс.

Эксперименты, проведенные на клетках и лабораторных животных, подтвердили эффективность этой методики. Раковые клетки не только переставали быть агрессивными, но и начинали выполнять функции, характерные для здоровых клеток. При этом не было зафиксировано никаких негативных последствий для тканей организма. По словам профессора Чо Кван Хена, это открытие может стать основой для разработки новых терапевтических методов, которые будут более щадящими и эффективными.

Главное преимущество нового подхода заключается в возможности создания обратимых методов лечения, которые не только устраняют опухоли, но и восстанавливают поврежденные ткани. Ученые предполагают, что технология может быть адаптирована для лечения различных видов рака, включая сложные формы, устойчивые к существующим методам терапии.