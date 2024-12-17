Кинокомпания SoFilm объявила о начале работы над комедийным фильмом «Скуф», который станет оригинальным исследованием социальных стереотипов, семейных отношений и межпоколенческих противоречий.

Завершение съёмок запланировано на конец 2025 года, а премьера состоится в 2026 году.

Сюжет и персонажи

В центре истории — мужчина средних лет, прячущийся от собственных разочарований за пивом, телевизором и бессменной игрой в «Танчики». По сюжету, он — «эталонный скуф» (герой популярных интернет-мемов) — решает кардинально изменить свою жизнь после того, как дочь не приглашает его на свадьбу. Желание доказать всем, что он может стать «идеальным масиком», оказывается нелёгкой задачей: общественные ярлыки, которые уже на него повесили, мешают любым изменениям.

Кто работает над фильмом

Режиссёром комедии выступит Алексей Степанов, известный по работе над фильмом «Осьминог». Имя актёра, исполняющего главную роль, пока держат в секрете. По словам авторов, «личные соображения» не позволяют раскрыть его участие на данном этапе проекта.

Создатели ленты называют её остроумной комедией, которая поднимает актуальные темы современной России: влияние социальных стереотипов, сложности семейных взаимоотношений и поиск себя в мире, где ярлыки часто мешают видеть человека настоящего.

Премьера «Скуфа» обещает стать ярким событием, объединяя интересы как поклонников интернет-культуры, так и любителей умных, социально значимых комедий.