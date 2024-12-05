Грузия охарактеризовала введение санкций со стороны Украины как признак сложного положения, в котором оказалось киевское правительство. Такое мнение выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя решение украинской стороны.

По его словам, этот шаг является отражением внутреннего кризиса Украины. Кобахидзе подчеркнул, что руководство страны не проявляет независимости в своих действиях. В связи с этим Грузия, по словам премьера, фактически переходит в режим «односторонней дружбы» с Украиной, сохраняя нейтральную и взвешенную позицию.

Ранее, утром 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против грузинских властей. Это решение утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский также обратился к странам Европы и США с призывом поддержать столь принципиальный подход и последовать примеру Киева.

Ситуация между двумя странами остается напряженной, однако грузинское руководство сохраняет осторожный тон в комментариях, акцентируя внимание на необходимости сдержанности и диалога. При этом Грузия, как и прежде, продолжает заявлять о своем стремлении к конструктивным международным отношениям, несмотря на текущие разногласия.