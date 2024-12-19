Полный отказ от жиров при переходе на правильное питание — это ошибка, которая может негативно сказаться на здоровье. Кардиолог Ольга Бокерия подчеркивает, что жиры играют ключевую роль в поддержании функций организма, включая здоровье сердца, сосудов, мозга и клеточных мембран. Однако важно правильно подходить к выбору источников жиров и следить за их количеством в рационе. Пишет “МедиаПоток“.

Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в продуктах, таких как орехи, авокадо и красное мясо, являются ценными компонентами здорового рациона. Они способствуют укреплению сосудов, улучшают их эластичность и помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Полиненасыщенные жиры, которые можно найти в жирной рыбе, семенах подсолнечника и кунжута, грецких орехах и некоторых видах мяса, также крайне полезны. Эти вещества активно снижают уровень «плохого» холестерина в крови и препятствуют развитию атеросклероза.

Однако даже полезные жиры следует употреблять с осторожностью. Переизбыток калорий из жиров, даже растительных, может способствовать набору лишнего веса и нарушению баланса питания. Особую опасность представляют трансжиры, которые широко используются в производстве фастфуда, кондитерских изделий, готовых соусов и снеков. Эти жиры повышают уровень «плохого» холестерина, способствуют образованию холестериновых бляшек и увеличивают риск сердечных заболеваний, включая инфаркты и инсульты.

«Жиры — это основа защитной мембраны каждой клетки в нашем организме», — поясняет Ольга Бокерия. Это подчеркивает их важность для здоровья, так как они участвуют в процессах регенерации клеток, обеспечивают работу мозга и способствуют усвоению жизненно важных витаминов, таких как А, D, E и K.

Для поддержания здоровья специалисты рекомендуют отдавать предпочтение натуральным продуктам с высоким содержанием полезных жиров. Например, жирная рыба, такая как лосось или скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить воспалительные процессы в организме и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Орехи и авокадо являются отличным источником мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сосудов и сердца. Даже темный шоколад, при умеренном потреблении, может быть полезным — он содержит жиры, которые улучшают настроение и когнитивные функции.