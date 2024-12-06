В преддверии новогодних каникул 2024 года россияне активно бронируют места в отелях и арендуют жильё, несмотря на значительно возросшие цены. По данным Ассоциации туроператоров России, большинство популярных направлений уже близки к аншлагу, а в некоторых локациях номера закончились за несколько недель до праздников, передает “Коммерсантъ”.

Подмосковье традиционно остаётся одним из самых востребованных регионов для отдыха. Однако свободных мест в ближайших отелях практически не осталось. Как отмечают эксперты, дефицит предложений особенно ощущается в небольших городах и популярных туристических зонах, таких как Великий Устюг. Здесь, где туристы стремятся попасть на родину Деда Мороза, места в гостиницах были забронированы ещё в начале декабря.

Популярность других российских городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи, также остаётся высокой. По данным сервиса бронирования «Отелло», около 40% россиян планируют провести новогодние праздники в путешествиях по стране. Средняя стоимость ночи в российских отелях составила 7,5 тысячи рублей, что на 10% выше по сравнению с прошлым годом. В частности, цены в Калининграде превзошли даже Санкт-Петербург — около 9 тысяч рублей за сутки.

Не меньший ажиотаж наблюдается на горнолыжных курортах. Красная Поляна, Шерегеш, Домбай и Архыз остаются лидерами по бронированию. Средняя стоимость проживания на этих курортах варьируется от 12 до 14 тысяч рублей за ночь, а в частном секторе и шале цены могут достигать 50 тысяч рублей за сутки. Такие варианты, как глэмпинги и барнхаусы, также становятся всё более популярными, несмотря на высокую стоимость.

Кроме того, путешественники обращают внимание на наличие каминов и бань в арендуемом жилье. Варианты с такими удобствами востребованы как среди семей, так и среди компаний друзей. Максимальная стоимость аренды подобных объектов может доходить до 100 тысяч рублей в сутки.

Наиболее загруженными датами для бронирования жилья стали дни с 29 декабря по 3 января. В этот период средняя стоимость аренды квартиры в Сочи составляет 7,2 тысячи рублей в сутки, в Казани — 6,5 тысячи, а в Уфе — около 3,5 тысячи рублей, что делает её одним из самых бюджетных направлений.

Эксперты подчёркивают, что популярность новогоднего отдыха вне дома продолжает расти, несмотря на увеличение цен. Многие россияне готовы потратить значительные суммы, чтобы провести праздничные дни в новых и комфортных условиях.