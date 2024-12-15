Искусственный интеллект (ИИ) — это одновременно мощный инструмент прогресса и опасное оружие в руках преступников. О том, как новые технологии влияют на киберугрозы, рассказал в интервью изданию “Московский комсомолец” профессор Юрий Жданов, заслуженный юрист России.

ИИ: Палка о двух концах

По словам профессора Жданова, ИИ стремительно меняет технологический ландшафт, но злоумышленники не отстают. Преступники уже используют большие языковые модели для разработки сложных фишинговых атак, создания дипфейков и автоматизации вредоносных операций.

«Многие новейшие технологии, включая ИИ, быстро осваиваются преступниками. Это становится частью новой реальности», — отмечает эксперт.

Примером является увеличение кибератак в 2024 году на 105% по сравнению с 2020 годом. Сегодня ИИ позволяет преступникам экономить время, автоматизируя процессы, которые раньше занимали месяцы.

Новые методы преступников

Дипфейки: Генерация поддельных видео и аудио, способных обмануть даже опытных специалистов.

Генерация поддельных видео и аудио, способных обмануть даже опытных специалистов. Фишинговые атаки: Убедительные письма и сообщения, создаваемые с помощью ИИ, обходят стандартные системы безопасности.

Убедительные письма и сообщения, создаваемые с помощью ИИ, обходят стандартные системы безопасности. Вредоносные программы: Использование ИИ для обхода брандмауэров и защиты сетей.

Преступники больше не нуждаются в глубоких технических знаниях: доступность инструментов «как услуга» позволяет даже новичкам запускать атаки на инфраструктуру.

Кто под прицелом?

Особое внимание преступников сосредоточено на жизненно важных инфраструктурах:

Здравоохранение: Прерывание медицинских услуг и тестов.

Прерывание медицинских услуг и тестов. Транспорт: Взлом сетей управления.

Взлом сетей управления. Энергетика: Включая атомные станции.

Метаданные становятся ключевым объектом интереса. По словам Жданова, анализ метаданных часто дает больше информации, чем сам текст сообщений.

Квантовые угрозы на горизонте

ИИ может стать помощником и для квантовых технологий. Жданов отмечает, что квантовые компьютеры могут взломать нынешние системы шифрования уже в ближайшие годы.

Это вызовет настоящую революцию в области кибербезопасности.

Российский подход к ИИ

На международной конференции в Москве Владимир Путин и Герман Греф обсудили преимущества ИИ в благоустройстве городов, образовании и медицине. В России также создан Альянс искусственного интеллекта, объединяющий более 800 компаний, с целью разработки этичных технологий и борьбы с киберпреступностью.

«Чтобы искусственный интеллект служил на благо общества, мы должны действовать сообща», — подчеркивает Жданов.

ИИ — это одновременно вызов и возможность. Борьба с киберугрозами требует международного сотрудничества, современных технологий и стратегического подхода. Однако, как отмечает профессор Жданов, ключевую роль в этом противостоянии играет человеческий фактор: понимание рисков и своевременная реакция.