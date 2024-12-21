Искусственный интеллект предлагает немало идей для празднования Нового года. В преддверии 2025 года Синей Деревянной Змеи нейросеть ChatGPT дала советы, как встретить праздник, вдохновившись символикой грядущего года. Основной акцент сделан на мудрость, гибкость и обновление.

ИИ предложил отправиться в места силы, такие как скала Шаманка на Байкале, плато Укок на Алтае или Тавдинские пещеры в Хакасии. Эти природные объекты ассоциируются с мистикой и духовной энергией. Впрочем, поездка к таким местам в морозную ночь может подойти не всем, и здесь нейросеть добавляет: если путешествие невозможно, можно создать атмосферу дома.

Для праздничного стола предложены интересные коктейли. Например, «Змеиный вздох» — смесь водки, лимонного сока, зеленого чая и сиропа агавы, либо «Укус змеи» — джин, ликер «Красный апельсин» и лед. А для тех, кто предпочитает трезвый Новый год, предлагается зеленый чай с мятой и лимоном.

Идеи для костюмов также связаны с символикой года. Змеиный принт, деревянные аксессуары и элементы, напоминающие ветви и листья, помогут создать праздничный образ. Главное — выбирать натуральные ткани и избегать синтетики.

В качестве музыкального сопровождения ИИ предложил треки, отражающие атмосферу гармонии и обновления. Среди них – Sting с «Shape of My Heart» и Coldplay с «Magic». Из российских исполнителей упомянуты Zivert и Егор Крид.

На вопрос, как поздравить родных и близких, нейросеть предложила пожелания в восточном стиле: быть гибкими и мудрыми, как символ года. А в качестве тоста – пожелание обновления и перемен, как у змеи, сбрасывающей кожу.