Новогодние праздники — время застолий и кулинарных изысков, однако именно в этот период возрастает риск пищевых отравлений. Врач-инфекционист Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Лилиана Хусаинова рассказала UfaTime.ru о том, как распознать это опасное состояние и что делать, если оно возникло.

Одним из основных симптомов пищевого отравления является повышение температуры тела. Оно может достигать 38–39 градусов, сопровождаясь ознобом, слабостью и головной болью. Однако, как отмечает Хусаинова, столь яркая интоксикация встречается не всегда: температура может повышаться незначительно или вовсе оставаться нормальной.

Наиболее характерные признаки отравления — это рвота и понос. Эти симптомы могут проявляться как по отдельности, так и одновременно. Рвота обычно сопровождается тошнотой и часто приносит временное облегчение. Понос, как правило, обильный и водянистый, может возникать до 10–15 раз в сутки и сопровождается схваткообразными болями в области пупка.

С течением болезни к указанным проявлениям нередко присоединяются признаки обезвоживания, что делает ситуацию особенно опасной. Первым тревожным сигналом является сухость во рту. Если же состояние ухудшается, возможны учащение пульса, снижение артериального давления, осиплость голоса и даже судороги в кистях и стопах.

Для минимизации риска обезвоживания важно сразу начать восполнять потерю жидкости. Специалисты рекомендуют пить воду маленькими глотками, а также использовать аптечные растворы для регидратации, которые помогут восстановить баланс солей в организме. Однако это не отменяет необходимости обращения к врачу: только специалист сможет оценить тяжесть состояния и назначить соответствующее лечение.

Эксперты подчеркивают, что самолечение при пищевых отравлениях недопустимо. Особенно это касается тяжелых случаев, когда симптомы сохраняются дольше суток, а также если рвота и понос сопровождаются кровянистыми выделениями. В таких ситуациях немедленное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь.

Для предотвращения пищевых отравлений в праздники важно соблюдать основные правила гигиены. Лилиана Хусаинова напоминает: тщательно мойте руки перед приготовлением и приемом пищи, проверяйте свежесть продуктов и избегайте употребления блюд, которые долго хранились при комнатной температуре. Особое внимание стоит уделить мясным, рыбным и молочным продуктам, а также кулинарным изделиям с кремом. Храните их исключительно в холодильнике и следите за соблюдением сроков годности.