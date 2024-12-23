Поцелуи для многих являются естественным проявлением эмоций, но врачи предупреждают, что они могут нести риски для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Врач-иммунолог Евгения Паршина рассказала, что контакт с малознакомыми людьми через поцелуи может привести к передаче опасных инфекций. Пишет “АиФ”.

Паршина отметила, что каждый человек является носителем различных вирусов и бактерий. В семейном кругу иммунные системы адаптируются друг к другу, но случайные поцелуи могут привести к неожиданным последствиям. В зоне повышенного риска находятся беременные женщины, пожилые люди, а также те, кто имеет иммунные заболевания или проходит лечение, снижающее защитные функции организма. Родителям младенцев также не стоит позволять посторонним целовать малышей – их слабый иммунитет делает их особенно уязвимыми.

Через поцелуи может передаваться вирус герпеса 1-го и 2-го типов, вызывающий высыпания и рецидивирующий при ослаблении иммунитета. Еще одно возможное заболевание – инфекционный мононуклеоз, передающийся от носителей вируса Эпштейна-Барр. Также поцелуи могут стать причиной заражения гепатитом А, который передается бытовым путем. Зимой риск возрастает из-за гриппа, который легко распространяется через телесный контакт.

Врач напомнила, что в случае недомогания или симптомов болезни стоит воздержаться от тесного контакта с другими людьми. Простые меры предосторожности помогут избежать неприятных последствий для здоровья.