Традиция загадывания желаний на Новый год давно укоренилась в российской культуре. Ежегодно миллионы людей в новогоднюю ночь берут бокал шампанского и загадывают сокровенные мечты, надеясь, что в наступающем году они обязательно сбудутся. Однако, несмотря на повсеместную популярность этой традиции, священнослужители напоминают о её корнях и предостерегают от излишне серьёзного отношения к подобным практикам. Пишет “ОСН“.

Как пояснил иеромонах Феодорит (Сеньчуков), настоятель одного из храмов Ярославля, загадывание желаний имеет глубокие языческие корни. Эта практика берёт своё начало ещё из времён, когда люди прибегали к гаданиям и ритуалам в попытке заглянуть в будущее. «С точки зрения православного христианства, это суеверие, которое не имеет ничего общего с верой и Церковью, — отметил священник. — Если мы воспринимаем это как шутку, игру или способ развлечься, то в этом нет греха. Но когда человек пытается связать такие действия с религиозными традициями, это становится серьёзной духовной проблемой».

Феодорит подчеркнул, что ни одна мировая религия, включая ислам и иудаизм, не одобряет гадания или попытки манипулировать судьбой. В христианстве такие действия рассматриваются как грех, потому что они идут вразрез с верой в промысел Божий. Вместо того чтобы загадывать желания, священник предлагает встретить Новый год с молитвой и благодарностью. В православных храмах перед праздником традиционно проходят специальные новогодние молебны, где прихожане просят благословения на будущий год.

«Мы молимся о радости, укреплении в вере и благополучии, — рассказал Феодорит. — Когда я служил в монастыре, у нас была ночная служба, на которой мы встречали Новый год в молитве. Это была удивительная атмосфера единства и духовной близости. После службы все собирались на трапезу, а кто-то просто возвращался домой с миром в душе».

Особенно важно, по словам священника, подойти с правильным настроем к Рождеству. Этот день считается одним из главных в церковном календаре, и вместо того чтобы тратить время на загадывание желаний, Феодорит рекомендует прийти в храм и принять участие в праздничной литургии. «Рождество — это время духовного обновления. Даже если человек ещё не воцерковлён, участие в общей молитве может стать для него шагом к Богу, — объясняет он. — Этот день создан для того, чтобы мы были вместе со своими единоверцами и осознали истинный смысл веры».