Француз Филипп Жиллет превратил свое бунгало в уникальное убежище для экзотических животных, где соседствуют ядовитые змеи, аллигаторы, тарантулы и скорпионы. Об этом необычном укладе жизни он рассказал агентству Agence France-Presse, передает France 24. Мужчина признается, что его дом сложно назвать безопасным местом, но для него животные стали настоящими друзьями.

Среди обитателей этого необычного жилища есть габонская гадюка и плюющаяся кобра, известные своей опасностью, а также аллигаторовые черепахи, которые способны откусить палец. Вместо привычной сторожевой собаки гостей встречает двухметровый аллигатор по кличке Гатор. Еще один аллигатор по имени Алли, как рассказал Жиллет, даже спит с ним в одной кровати во время гроз, так как боится грома и молний.

«Люди думают, что я сумасшедший», — с улыбкой признает он.

Большинство животных попали к Жиллету неслучайно. Их принесли люди, которые больше не могли за ними ухаживать. Первоначально он содержал экзотических питомцев на средства своего фонда, организовывая для посетителей платные показы. Эти мероприятия приносили около 100 тысяч евро в год. Однако пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по его финансовому положению. Сейчас его единственным источником дохода остается блог, где он делится своей жизнью с подписчиками.

Филипп признается, что одной из главных его тревог остается будущее животных. Отпустить их на волю невозможно: многие из них, размножившись, могут стать угрозой для людей. Чтобы избежать подобного сценария, он начал обучать волонтеров, которые смогут продолжить заботу о питомцах. Его главная цель — создать приют для рептилий, где они будут жить в условиях, максимально приближенных к природным.

Жиллет надеется, что его инициативы помогут не только спасти животных, но и привлечь внимание к их защите. Он убежден, что все существа заслуживают сострадания, даже если на первый взгляд они кажутся опасными.