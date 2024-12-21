Семейные традиции часто становятся самыми ценными моментами праздничного сезона. Для актера Тома Холланда, известного многим по роли Человека-паука, Рождество — это не только время отдыха и общения с близкими, но и возможность насладиться любимыми блюдами, приготовленными его родственниками. В одном из недавних выпусков подкаста Dish актер рассказал, как проходит праздничный ужин в его семье и какие кулинарные шедевры становятся его главным украшением. Пишет “Рязань онлайн“.

Одной из особенностей рождественского ужина у Холландов является талант его брата Сэма, который уже несколько лет работает профессиональным поваром. С каждым годом рождественское меню, созданное Сэмом, становится все более изысканным. В этом году главным блюдом будет медленно прожаренная свинина, чей насыщенный аромат, по словам Тома, наполняет весь дом уютной атмосферой праздника.

Но никакое торжество не обходится без сладкого, и здесь свою роль играет бабушка Тома, Тесс. Её десерт, приготовленный по семейному рецепту, уже стал легендой среди близких. В этом году Тесс готовит яблочно-ревеневый крамбл — блюдо, которое не только радует своей сладкой и терпкой гармонией вкусов, но и возвращает в детство. Холланд признается, что он особенно ценит терпкость ревеня, которая придает десерту неповторимый характер.

Ревеневый крамбл — это настоящий универсальный десерт, идеально подходящий для рождественского стола. Его подают прямо из формы, украшенным шариком мороженого или взбитыми сливками, что делает его простым и уютным угощением для всех гостей. Возможно, бабушка Тесс вдохновляет и других поваров своей преданностью традициям и умением создавать блюда, которые запоминаются на всю жизнь.

Помимо кулинарных изысков, Рождество в доме Холландов — это время, когда вся семья собирается за игрой в карты, наслаждаясь теплом общения. Том подчеркивает, что суть праздника — это не только вкусная еда, но и возможность провести время вместе с близкими, укрепляя семейные узы.