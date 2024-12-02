С приближением Нового года многие россияне задумываются о своей внешности, желая выглядеть безупречно на праздничных мероприятиях. Одним из популярных способов избавиться от нежелательных жировых отложений становится липосакция. Эта процедура привлекает внимание тех, кто стремится к быстрым результатам, не прибегая к длительным диетам и тренировкам.

Владимир Зленко, пластический хирург, кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории, рассказал изданию Aif.ru об особенностях процедуры и её ограничениях. По словам специалиста, объем жира, который можно удалить за одну операцию, напрямую зависит от индивидуальных характеристик пациента. На данный момент в России разрабатываются стандарты и рекомендации по применению ультразвуковой липосакции, где оптимальным считается удаление 7% от общей массы тела.

Доктор Зленко подчеркнул, что акцент нужно делать не на абсолютное количество жира, а на его процент в отношении общей массы тела. Такой подход позволяет учитывать особенности каждого пациента, включая его рост, телосложение и общее состояние здоровья.

На Западе, например, в США, существуют строгие нормы, ограничивающие объем удаляемого жира до 4 литров за одну процедуру. Однако подобные стандарты не всегда подходят всем пациентам, поскольку не учитывают их индивидуальные параметры. Российские специалисты стремятся создать рекомендации, которые будут универсальны для врачей с разным уровнем опыта. При этом опытные хирурги смогут корректировать подход в зависимости от конкретного случая, чтобы добиться безопасного и эффективного результата.

Важно помнить, что липосакция — это не косметическая процедура, а серьёзное медицинское вмешательство, которое имеет свои противопоказания. Прежде чем решиться на операцию, пациент должен пройти консультацию не только с хирургом, но и с другими специалистами, чтобы исключить возможные риски для здоровья.

Таким образом, липосакция остаётся популярным методом коррекции фигуры, но требует осознанного подхода и выбора квалифицированного врача. Соблюдение рекомендаций и индивидуальный подход к каждому пациенту позволяют минимизировать риски и достичь желаемого результата без ущерба для здоровья.