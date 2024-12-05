Врач-терапевт Сергей Кочетов предупредил о серьезных рисках для здоровья, связанных с сидячим положением во время сна. По его словам, в этой позе происходит пережатие кровеносных сосудов в области малого таза, что нарушает нормальное кровообращение. Это, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям, в частности, к расширению вен в области промежности у женщин. У мужчин же последствия могут быть более неприятными: длительное пребывание в сидячем положении повышает риск проблем с предстательной железой, что в конечном итоге может привести к простатиту.

Кроме того, сон в сидячем положении создает дополнительную нагрузку на мышцы шеи, спины и плеч, что чревато болями в этих областях. В таких случаях часто отмечаются хронические болевые синдромы, которые трудно поддаются лечению. Также среди рисков — повышение вероятности тромбообразования. Постоянное нарушение циркуляции крови из-за давления на сосуды может привести к образованию тромбов, что угрожает не только ухудшением состояния, но и тяжелыми последствиями для здоровья.

Научные исследования подтверждают, что даже кратковременный сон в сидячем положении может оказывать негативное влияние на состояние сосудов. Например, уже через три часа в таком положении нарушается нормальная работа артерий ног, что значительно снижает скорость кровотока. Это ускоряет развитие атеросклероза, а со временем может привести к некрозу тканей, гангрене и, в худших случаях, ампутации конечностей.

Тем не менее, в некоторых случаях, по рекомендации врачей, спать в сидячем положении нужно, например, при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Однако важно помнить, что в этом случае необходимо принять комфортное положение для тела, чтобы минимизировать негативные последствия. Эксперты рекомендуют не игнорировать рекомендации специалистов, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем в будущем.