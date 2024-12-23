В 2025 году учёные прогнозируют серию масштабных катастроф, связанных с солнечной активностью, извержениями вулканов, наводнениями и ураганами. Сочетание природных факторов и воздействия человеческой деятельности вызывает серьёзную тревогу у исследователей. Наибольшую угрозу представляет пик 25-летнего солнечного цикла. По словам гелиофизика Скотта Уильяма Макинтоша из Национального центра атмосферных исследований США, геомагнитная активность увеличится на 50%. Солнечные вспышки и выбросы коронарной массы могут повредить спутники, нарушить связь и вызвать перебои с интернетом. Это критично для современной инфраструктуры, особенно в ситуациях, когда требуется удалённое управление или консультирование, например, в медицине. Пишет Life.ru.

Кроме того, активизация вулканов в этот период может привести к серьёзным последствиям. Специалисты предупреждают об угрозе извержений на Камчатке, Аляске и в Индонезии, а также возможной активности подводного вулкана у горы Ахай в Тихом океане. Если этот вулкан начнёт извергаться, гигантские цунами могут обрушиться на прибрежные территории, что станет катастрофой для региона. История знает подобные примеры: в 1816 году извержение вулкана Тамбора вызвало глобальные климатические аномалии, включая летние снегопады и голод.

Прогнозы наводнений вызывают не меньшую тревогу. Таяние ледников приведёт к повышению уровня Мирового океана, что затронет города на восточном и западном побережьях США, такие как Нью-Йорк, Майами и Сан-Франциско. Особую опасность представляют ледниковые озёра в Гималаях, которые могут стать источником разрушительных селевых потоков. Новозеландский учёный Том Робинсон называет эти явления «внутренними цунами», способными уничтожать целые регионы. В зоне риска окажутся миллионы жителей Индии, Непала, Бутана и Китая.

Лесные пожары, прогнозируемые на 2025 год, также грозят нанести значительный ущерб. Повышение температуры и сухие грозы могут спровоцировать рост числа возгораний в США, Испании, Канаде и России. Пожары уничтожают лесные массивы, усугубляют экологические проблемы и вызывают колоссальные экономические потери.

На Атлантике ожидается до 21 урагана, из которых два будут особенно разрушительными. Их скорость ветра может достигать 250 км/ч. Ураганы угрожают Центральной и Северной Америке, Карибскому бассейну, а также Европе. В зоне риска находятся и регионы России, включая Черноморское побережье и Северный Кавказ.