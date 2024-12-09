Качественный сон – одна из важнейших составляющих здоровья и влияние питания на его продолжительность и глубину часто недооценивают. Эксперты компании Onebed провели исследование, результаты которого показали, что некоторые продукты способны серьезно ухудшить ночной отдых. Их употребление перед сном может стать причиной проблем с засыпанием и нарушений сна, сообщает Gloucestershire Live.

Одним из главных нарушителей сна оказалось вяленое мясо, включая бекон и колбасу. Эти продукты содержат тирамин – вещество, активизирующее работу мозга. Кроме того, высокая концентрация соли и калорий делает их особенно нежелательными в вечернее время. Не менее вредны для сна маринованные продукты, такие как кимчи. Тот же тирамин в их составе способен вызвать тревожность и сбои в процессе засыпания.

Еще один продукт, которого стоит избегать перед сном, – ферментированные напитки, например, комбуча. Процессы брожения в таких напитках продолжаются даже после их употребления, что может стимулировать активность организма тогда, когда он должен отдыхать.

Популярные протеиновые батончики также попали в «черный список». Несмотря на их репутацию полезного перекуса, они заставляют организм работать на полную мощность, тогда как вечером метаболизм должен замедляться. Это приводит к тому, что процесс отдыха и восстановления оказывается нарушенным.

Особое внимание эксперты уделили мороженому с добавлением зеленого чая. В нем сочетаются сразу три компонента, мешающие полноценному сну: кофеин, сахар и L-теанин. Последний, несмотря на успокаивающее действие в дневное время, ночью способен чрезмерно стимулировать мозговую активность.

Специалисты подчеркивают, что важно не только исключать определенные продукты перед сном, но и поддерживать общий баланс в питании. Здоровый рацион, адаптированный к ритмам организма, способствует лучшему отдыху и восстановлению.

Правильный подход к питанию вечером – это не только исключение вредных продуктов, но и выбор тех, которые способствуют расслаблению и восстановлению организма. Эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион, чтобы обеспечить себе спокойный и качественный сон.