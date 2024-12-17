Гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов призвал гипертоников исключить из новогоднего меню сельдь под шубой, так как это популярное блюдо может негативно сказаться на здоровье.
В интервью «Ленте.ру» он объяснил, почему привычные салаты на праздничном столе могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями.
Главные причины отказа от блюда:
- Высокое содержание соли: солёная сельдь способствует задержке жидкости, что повышает артериальное давление и создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
- Высокая калорийность: одна порция сельди под шубой может содержать до 600 калорий, что делает её неподходящей для тех, кто следит за весом или имеет проблемы с обменом веществ.
Чем опасен оливье и алкоголь?
По словам Логинова, салат оливье также представляет риск для здоровья, особенно для людей с гастритом, панкреатитом или чувствительным желудком. Его высокая жирность и калорийность (до 500 калорий на порцию) могут вызвать дискомфорт и проблемы с пищеварением.
Кроме того, врач предупредил об опасности:
- Шампанского и других алкогольных напитков: они вредны для людей с хроническими заболеваниями печени и могут ухудшать общее самочувствие.
- Сладких напитков: они провоцируют скачки уровня глюкозы, что особенно опасно для диабетиков.
Альтернативы для праздничного стола
Чтобы новогодний стол был не только вкусным, но и безопасным для здоровья, гастроэнтеролог советует:
- Заменить сладкие газированные напитки на минеральную воду с лимоном или травяной чай.
- Выбирать сухие сорта вин и употреблять их в умеренных количествах.
- Включать в рацион более лёгкие салаты с овощами, нежирным мясом или рыбой, заправленные греческим йогуртом или небольшим количеством растительного масла.
Таким образом, соблюдая меры предосторожности, можно сохранить здоровье и избежать неприятных последствий праздничного застолья.