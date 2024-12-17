Гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов призвал гипертоников исключить из новогоднего меню сельдь под шубой, так как это популярное блюдо может негативно сказаться на здоровье.

В интервью «Ленте.ру» он объяснил, почему привычные салаты на праздничном столе могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями.

Главные причины отказа от блюда:

Высокое содержание соли : солёная сельдь способствует задержке жидкости , что повышает артериальное давление и создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

: солёная сельдь способствует , что повышает артериальное давление и создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Высокая калорийность: одна порция сельди под шубой может содержать до 600 калорий, что делает её неподходящей для тех, кто следит за весом или имеет проблемы с обменом веществ.

Чем опасен оливье и алкоголь?

По словам Логинова, салат оливье также представляет риск для здоровья, особенно для людей с гастритом, панкреатитом или чувствительным желудком. Его высокая жирность и калорийность (до 500 калорий на порцию) могут вызвать дискомфорт и проблемы с пищеварением.

Кроме того, врач предупредил об опасности:

Шампанского и других алкогольных напитков : они вредны для людей с хроническими заболеваниями печени и могут ухудшать общее самочувствие.

: они вредны для людей с и могут ухудшать общее самочувствие. Сладких напитков: они провоцируют скачки уровня глюкозы, что особенно опасно для диабетиков.

Альтернативы для праздничного стола

Чтобы новогодний стол был не только вкусным, но и безопасным для здоровья, гастроэнтеролог советует:

Заменить сладкие газированные напитки на минеральную воду с лимоном или травяной чай .

на или . Выбирать сухие сорта вин и употреблять их в умеренных количествах.

и употреблять их в умеренных количествах. Включать в рацион более лёгкие салаты с овощами, нежирным мясом или рыбой, заправленные греческим йогуртом или небольшим количеством растительного масла.

Таким образом, соблюдая меры предосторожности, можно сохранить здоровье и избежать неприятных последствий праздничного застолья.