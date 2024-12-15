Правильное питание и активный образ жизни помогают замедлить старение и избежать возрастных болезней. Об этом рассказал врач-гериатр и геронтолог Валерий Новоселов в интервью «Радио 1».

Он отметил, что готовые блюда, пицца и газированные напитки могут ускорить старение организма. Особенно вредны продукты с высоким содержанием коротких углеводов, таких как сахар. Газировка, по словам врача, не приносит организму пользы, а быстрые углеводы в её составе лишь усиливают негативное влияние. Аналогично блюда быстрого приготовления, изготавливаемые из дешёвых ингредиентов, не обеспечивают организма необходимыми питательными веществами.

Новоселов подчеркнул, что важно придерживаться сбалансированного рациона, включающего свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Также он отметил, что отсутствие физической активности и переедание ускоряют развитие возрастных заболеваний. Регулярные упражнения и умеренность в питании помогут улучшить общее состояние здоровья и продлить активную жизнь.