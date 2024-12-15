С возрастом организм начинает иначе реагировать на привычные продукты, что требует пересмотра рациона для поддержания здоровья. Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru рассказала, какие продукты после 40–50 лет могут нанести вред желудку и как их употребление стоит ограничить.

Одним из основных продуктов, требующих осторожности, она назвала красное мясо. После 40 лет желудку становится сложнее переваривать этот продукт, поэтому его лучше есть не чаще одного-двух раз в неделю. Особую опасность представляют переработанные мясные изделия — сосиски, колбасы и полуфабрикаты. Они содержат большое количество соли, красителей и стабилизаторов, что может негативно сказаться на работе пищеварительной системы.

Тимощенко также отметила, что стоит ограничить употребление фастфуда, продуктов быстрого приготовления и солёных соусов. Эти блюда оказывают избыточную нагрузку на желудок и могут спровоцировать воспалительные процессы. Газированные напитки и продукты с высоким содержанием сахара создают дополнительный риск, повышая вероятность изжоги и других проблем с ЖКТ.

Острые блюда также требуют внимания: раздражающие специи способны вызывать изжогу и дискомфорт. Особенно опасно сочетание острого с энергетическими напитками, которые оказывают агрессивное воздействие на слизистую желудка, особенно если употреблять их натощак.

После 50 лет врачи рекомендуют с осторожностью относиться к молоку и кофе. У некоторых людей молочные продукты могут вызывать вздутие и дискомфорт из-за непереносимости лактозы, которая часто развивается с возрастом. Кофе, особенно на голодный желудок, может стать причиной боли и раздражения слизистой.