Гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева представила пять лучших перекусов, которые помогут поддерживать здоровье и энергию на протяжении дня. Эти рекомендации основаны на научных данных о физиологии питания и потребностях организма.

Первое место в списке занимает банан — доступный и универсальный продукт. Он богат легкоусвояемыми углеводами и калием, что делает его идеальным для восстановления после физических нагрузок. Калий, содержащийся в бананах, помогает нормализовать работу мышц и предотвращает судороги.

На втором месте — орехи. Этот продукт славится высоким содержанием полезных жиров, белков и витамина Е, который защищает клетки организма от окислительного стресса. Орехи особенно полезны для тех, кто испытывает интенсивные умственные или физические нагрузки, поскольку они обеспечивают продолжительное чувство сытости.

Третье место досталось низкокалорийному йогурту. Он богат белком и кальцием, необходимыми для укрепления костей и восстановления мышечной ткани. Кроме того, йогурт положительно влияет на микрофлору кишечника, улучшая общее самочувствие.

Цельнозерновые батончики заняли четвертую позицию. Они содержат сложные углеводы и клетчатку, что способствует медленному высвобождению энергии, поддерживая стабильный уровень сахара в крови. Это делает их особенно удобными для тех, кто ищет питательный перекус в дороге.

Замыкают пятерку сухофрукты и ягоды. Эти продукты богаты натуральными сахарами, антиоксидантами и микроэлементами. Они быстро восстанавливают силы после физической или умственной работы, а также поддерживают высокий уровень энергии.

Эльвира Белева подчеркнула, что выбор перекуса должен учитывать индивидуальные особенности организма, предстоящие нагрузки и интервалы между основными приемами пищи. Например, перед тренировкой лучше выбирать источники быстрых углеводов, а для офисных сотрудников подойдут продукты, дающие продолжительное ощущение сытости.

По словам специалиста, грамотный подход к перекусам помогает не только поддерживать энергию, но и улучшает общее состояние организма, снижая риск переедания в основных приемах пищи.