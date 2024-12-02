Ейск и Туапсе, расположенные в Краснодарском крае, вошли в десятку самых доступных направлений для отдыха в декабре. Такие данные приводит пресс-служба российского сервиса бронирования «Твил.ру».

Лидером рейтинга экономичных туристических мест стала Евпатория. В этом крымском городе средняя стоимость проживания в декабре составляет 2307 рублей за ночь. По статистике, туристы выбирают Евпаторию для отдыха в среднем на шесть ночей, что делает это направление особенно привлекательным для тех, кто ищет недорогой, но комфортный отдых.

На втором месте оказался Ейск, где ночь в гостинице обойдется в среднем в 2346 рублей. Замыкает тройку Туапсе с ценой 2585 рублей за ночь. Оба города Краснодарского края пользуются популярностью благодаря мягкому климату, богатой инфраструктуре и близости к морю.

В список бюджетных направлений также вошли Тольятти (2605 рублей за ночь), Уфа, Железноводск, Судак, Новый Афон в Абхазии и Пенза. Туристы, планирующие остановиться в Севастополе, должны учитывать, что стоимость ночи здесь составит около 3000 рублей.

Эксперты отмечают, что экономические направления продолжают привлекать внимание путешественников, особенно в условиях увеличения спроса на внутренний туризм. При этом города, вошедшие в рейтинг, предлагают не только доступные цены, но и разнообразные программы отдыха, включая экскурсионные маршруты, природные достопримечательности и культурные мероприятия.