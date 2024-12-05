Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале поделилась важным открытием, которое может удивить многих. Как оказалось, алкоголь может быть одной из причин мужского облысения. Эксперт объяснила, что одна из самых распространенных форм потери волос у мужчин — андрогенетическая алопеция — может быть напрямую связана с регулярным употреблением спиртных напитков.

Андрогенетическая алопеция, как правило, проявляется в виде залысин на макушке, висках и лбу. Причины, как считается, кроются в гормонах и генетической предрасположенности, но новое исследование ставит под сомнение привычное представление. По данным ученых из Пусанского университета в Южной Корее, регулярное потребление алкоголя повышает риск возникновения облысения. Согласно их выводам, те, кто часто пьет алкоголь, в 1,4 раза чаще сталкиваются с андрогенетической алопецией, чем те, кто употребляет спиртное реже.

Специалисты предполагают, что на здоровье волос может негативно воздействовать ацетальдегид — побочный продукт метаболизма алкоголя. Этот химический элемент влияет на уровень гормонов и метаболизм в организме, что может привести к ослаблению волосяных фолликулов и нарушению их роста.

Таким образом, несмотря на то, что генетика и гормоны остаются основными факторами облысения, употребление алкоголя может стать дополнительным риском, усиливающим проблему. Этот факт подчеркивает важность комплексного подхода к заботе о здоровье, где кроме генетической предрасположенности и гормонального фона следует учитывать и образ жизни, включая потребление спиртных напитков.