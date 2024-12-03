Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова предостерегла людей с диабетом от чрезмерного употребления продуктов на основе фруктозы. В беседе с изданием aif.ru специалист подчеркнула, что несмотря на популярность фруктозы как заменителя сахара, она может быть даже опаснее традиционных сладостей.

Павлова пояснила, что фруктоза часто воспринимается как более полезная альтернатива обычному сахару, что способствует её неконтролируемому потреблению. Однако избыток этого вещества способен ускорить развитие сахарного диабета и негативно сказаться на здоровье. Эксперт отметила, что продукты с фруктозой, такие как джемы, конфеты и выпечка, требуют особой осторожности. Их чрезмерное употребление может нанести вред организму, особенно людям, уже страдающим от эндокринных нарушений.

Специалист подчеркнула, что утверждение о полной безопасности фруктозы некорректно. В качестве более безопасной альтернативы она рекомендовала использовать подсластители на основе стевии, сукралозы, эритрита или эритрола. Эти заменители сахара обладают низкой калорийностью, минимально влияют на уровень инсулина и не способствуют отложению жировой ткани.

Кроме того, Павлова напомнила о важности согласования выбора сахарозаменителей с лечащим врачом. Особенно это актуально для диабетиков, так как неправильный выбор может ухудшить состояние здоровья. Специалист отметила, что индивидуальный подход к подбору продуктов — один из ключевых факторов поддержания стабильного состояния при диабете.

Советы эксперта подчеркивают необходимость осознанного выбора продуктов, особенно для людей с хроническими заболеваниями, где каждая деталь питания имеет значение для общего состояния организма.