Орехи часто называют одним из самых полезных продуктов благодаря их богатому составу. Однако употреблять их нужно с осторожностью, предупреждает эндокринолог и специалист по превентивной медицине Елена Островская. В беседе с «Известиями» врач рассказала, чем полезны орехи и в каких случаях они могут навредить организму.

Среди ключевых преимуществ орехов Островская выделила их высокое содержание жиров, клетчатки, витамина В, а также таких микроэлементов, как медь, магний, кальций и марганец. Помимо этого, орехи содержат аминокислоты, которые положительно влияют на сосуды, снимая их спазмы и улучшая кровообращение в мышцах и сердце. Эти вещества также участвуют в выработке серотонина и мелатонина, способствуя хорошему настроению и здоровому сну.

Несмотря на всю пользу, орехи остаются тяжелым продуктом для пищеварительной системы, особенно в больших количествах. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, панкреатит или синдром раздраженного кишечника, следует употреблять их с особой осторожностью. Кроме того, орехи являются сильным аллергеном, что делает их потенциально опасными для людей с предрасположенностью к аллергическим реакциям.

Островская подчеркнула, что важно соблюдать умеренность. Суточная норма орехов составляет около 30 граммов. Однако в случае недостатка других источников белка эту порцию можно немного увеличить. Она также рекомендовала тщательно следить за реакцией организма, особенно при наличии хронических заболеваний или склонности к аллергии.

Орехи действительно могут стать ценным элементом сбалансированного питания, но только при грамотном подходе. Их регулярное употребление в разумных количествах помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, поддерживать хорошее настроение и улучшать качество сна. Однако чрезмерное увлечение этим продуктом может обернуться проблемами со здоровьем, поэтому важно помнить о мере.